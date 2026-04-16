Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfallflucht auf der Piusallee - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Mittwochnachmittag (15.04., 14:15 Uhr) ist es an der Kreuzung Warendorfer Straße/Piusallee zu einem Unfall zwischen zwei Pkw gekommen, bei dem ein unbekannter Autofahrer geflüchtet ist.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Meppen auf dem rechten Fahrstreifen der Warendorfer Straße in den Kreuzungsbereich, um nach rechts auf die Piusallee abzubiegen. Währenddessen kam ein Auto auf dem linken Fahrstreifen von hinten an und lenkte neben ihm nach rechts ein, weshalb der 52-Jährige nach rechts auswich. Dabei kollidierte das Auto des Mannes aus Meppen mit dem Bordstein. Der unbekannte Fahrer des anderen Fahrzeugs flüchtete in Richtung Eisenbahnstraße.

Bei dem Auto des Unbekannten soll es sich um einen weißen Kleinwagen mit Münsteraner Stadtkennung handeln. Der Beifahrer des Fahrzeugs soll etwa 50 Jahre alt sein und blonde Haare haben.

Die Polizei bittet nun den Fahrer des weißen Autos sowie mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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