Polizei Münster

POL-MS: 94 km/h zu schnell - Polizei blitzt Raser auf A30

Münster/Lotte (ots)

In der Nacht zu Samstag (11.04., 01:18 Uhr) hat die Autobahnpolizei Münster eine Person am Steuer eines Pkw erwischt, die auf der Autobahn 30 nach Toleranzabzug 94 km/h zu schnell unterwegs war.

Zulässig ist an der Messstelle zwischen den Anschlussstellen Hasbergen-Gaste und dem Autobahnkreuz Lotte in Fahrtrichtung Amsterdam eine Geschwindigkeit von 100 km/h. Aufgrund des Aufeinandertreffens zweier hochfrequentierter Autobahnen (A30/A1) im Bereich Lotte soll diese Geschwindigkeitsbegrenzung Unfälle oder andere gefährliche Verkehrssituationen verhindern, insbesondere bei einem Rückstau. Die Person am Steuer des Autos mit einem Kennzeichen aus Luxemburg beschleunigte ihr Fahrzeug hingegen auf 200 km/h. Nach dem Toleranzabzug von 3 Prozent ergibt dies eine Überschreitung von 94 km/h.

Laut Bußgeldkatalog erwarten die fahrende Person ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Sollte die Person am Steuer in den vergangenen zwölf Monaten jedoch bereits einschlägig in Erscheinung getreten sein, kann die Strafe höher ausfallen.

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