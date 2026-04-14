Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf A1 - Eine Person schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Münster (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (14.04., 04:46 Uhr) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 Richtung Bremen auf Höhe der Anschlussstelle Münster-Nord gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 65-jähriger Lkw-Fahrer die Autobahn in Richtung Bremen befahren und kollidierte mit der rechtsseitigen Leitplanke sowie Verkehrsschildern der Autobahn. Anschließend kam das Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen an der mittleren Betonschrammwand zum Stehen. Der 47-jährige Beifahrer alarmierte die Rettungsleitstelle und versetzte den Lkw auf den Seitenstreifen. Er blieb unverletzt.

Die Rettungskräfte befreiten den 65-Jährigen aus Weyhe aus dem Führerhaus und brachten ihn in ein Krankenhaus. Da eine Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, übernahm das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Münster die Spurensicherung. Für dessen Einsatz war die Fahrbahn Richtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Münster-Nord und Greven von 7 Uhr bis circa 8 Uhr voll gesperrt.

Spätere Ermittlungen im Krankenhaus ergaben, dass der Fahrer außer Lebensgefahr ist.

Ob ein medizinischer Notfall bei dem 65-Jährigen ursächlich für den Unfall war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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