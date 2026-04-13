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Polizei Münster

POL-MS: Gefährliche Körperverletzung am Buddenturm - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem eine Gruppe bislang unbekannter Männer in der Nacht zu Sonntag (12.04., 01:30 Uhr) einen 19-jährigen Münsteraner in der Jüdefelderstraße verletzt hat, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge soll eine Gruppe von mindestens fünf Personen den 19-Jährigen und zwei Zeugen angepöbelt haben. Sie schlugen den Münsteraner unvermittelt und traten ihn, als er zu Boden ging. Die zwei Zeugen blieben unverletzt. Anschließend flohen die Angreifer.

Laut Aussagen der beiden Zeugen soll der Haupttäter zwischen 17 und 22 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein. Er trug eine Bauchtasche und eine weiße Jacke. Er soll außerdem "südländisch" ausgesehen haben. Auch die weiteren Personen sollen eine Bauchtasche getragen haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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