Polizei Münster

POL-MS: Zwei Brände in Mecklenbeck - Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Münster (ots)

Nachdem am Freitagmorgen (10.04.) in Mecklenbeck eine Hecke und zwei Altkleidercontainer gebrannt haben, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge setzten unbekannte Täter gegen 5:15 Uhr zunächst die meterhohe Hecke in der Straße Schürbusch vermutlich vorsätzlich in Brand. Kurze Zeit später (05:30 Uhr) brannten die Altkleider in zwei Containern an der Brockmannstraße. Die Feuerwehr löschte beide Brände.

Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu den Bränden machen können oder etwas Auffälliges bemerkt haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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