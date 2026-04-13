PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Zwei Brände in Mecklenbeck - Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Münster (ots)

Nachdem am Freitagmorgen (10.04.) in Mecklenbeck eine Hecke und zwei Altkleidercontainer gebrannt haben, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge setzten unbekannte Täter gegen 5:15 Uhr zunächst die meterhohe Hecke in der Straße Schürbusch vermutlich vorsätzlich in Brand. Kurze Zeit später (05:30 Uhr) brannten die Altkleider in zwei Containern an der Brockmannstraße. Die Feuerwehr löschte beide Brände.

Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu den Bränden machen können oder etwas Auffälliges bemerkt haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 14:30

    POL-MS: Zwei Radfahrer stürzen unter Alkoholeinfluss - Polizei warnt: Don't drink and drive

    Münster (ots) - Am Wochenende haben sich zwei Radfahrer leicht verletzt, weil sie mutmaßlich unter Alkoholeinfluss mit ihrem Zweirad gestürzt sind. Die Polizei warnt erneut, nicht alkoholisiert Fahrrad zu fahren. Am späten Freitagabend (10.04., 23:45 Uhr) befuhr ein 52-jähriger Münsteraner mit seinem Pedelec die Kanalpromenade Richtung Hiltrup. Seinen Angaben ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 10:24

    POL-MS: 76-jähriger Fahrradfahrer stürzt in Sentrup - Polizei sucht Unfallzeugen

    Münster (ots) - Nachdem am Samstagmittag (10.04., 13:45 Uhr) ein 76-jähriger Fahrradfahrer im Bereich der Kreuzung Henriette-Son-Straße/Corrensstraße/Mendelstraße mit seinem Fahrrad gestürzt ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann aus Münster und verletzte sich dabei schwer. Rettungskräfte brachten den ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 04:14

    POL-MS: Unfall auf regennasser Fahrbahn, Fahrzeug kollidiert mit Schutzplanken

    Münster, BAB 1, KM 239, zwischen dem Autobahnkreuz Lotte und der Anschlussstelle Lengerich, Gemeinde Lengerich (ots) - Am Samstagabend (11.04., 22:14 Uhr) ereignete sich auf der Autobahn 1 kurz hinter dem Rastplatz Exterheide ein Verkehrsunfall. Bei starkem Regen kam auf regennasser Fahrbahn ein Mercedes ins Schleudern. Er kollidierte mehrfach mit den Schutzplanken, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren