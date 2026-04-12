Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf regennasser Fahrbahn, Fahrzeug kollidiert mit Schutzplanken

Münster, BAB 1, KM 239, zwischen dem Autobahnkreuz Lotte und der Anschlussstelle Lengerich, Gemeinde Lengerich (ots)

Am Samstagabend (11.04., 22:14 Uhr) ereignete sich auf der Autobahn 1 kurz hinter dem Rastplatz Exterheide ein Verkehrsunfall. Bei starkem Regen kam auf regennasser Fahrbahn ein Mercedes ins Schleudern. Er kollidierte mehrfach mit den Schutzplanken, bevor er an der Mittelschutzplanke zum Stehen kam. Ein nachfolgender Fahrer eines Ford, sowie der Fahrzeugführer eines BMW konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierten mit dem verunfallten Fahrzeug und der Schutzplanke.

Der 24-jährige Fahrzeugführer des Mercedes aus dem Kreis Vechta wurde, genau wie ein weiterer 17-jähriger Insasse dieses Pkw leicht verletzt. Beide Personen wurden durch Rettungskräfte nahegelegenen Krankenhäusern zugeführt. Der 52-jährige Fahrzeugführer des Ford aus Bornheim, sowie der 39-jährige Fahrzeugführer des BMW aus Neunkirchen, Kreis Siegen-Wittgenstein blieben unverletzt. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Durch die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Dortmund kurzfristig gesperrt werden.

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