Polizei Münster

POL-MS: 76-jähriger Fahrradfahrer stürzt in Sentrup - Polizei sucht Unfallzeugen

Münster (ots)

Nachdem am Samstagmittag (10.04., 13:45 Uhr) ein 76-jähriger Fahrradfahrer im Bereich der Kreuzung Henriette-Son-Straße/Corrensstraße/Mendelstraße mit seinem Fahrrad gestürzt ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann aus Münster und verletzte sich dabei schwer. Rettungskräfte brachten den Fahrradfahrer in ein Krankenhaus. Laut Aussagen der Rettungskräfte sollen mehrere Passanten den Unfall mitbekommen haben.

Die Polizei bittet die Zeugen, sich für die Klärung der Unfallursache unter der Rufnummer (0251) 275-0 bei der Polizei zu melden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Ursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell