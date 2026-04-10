Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfallflucht an der Kreuzung Münsterstraße/Laerer Werseufer - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagnachmittag (07.04., 17:10 Uhr) ist es an der Kreuzung Münsterstraße/Laerer Werseufer zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der eine 24-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden ist. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einem unbekannten Pkw-Fahrer.

Nach Angaben der 24-jährigen Radfahrerin fuhr sie von der Straße Wersewinkel in Richtung Laerer Werseufer in den Kreuzungsbereich, um die Münsterstraße zu überqueren. Zeitgleich kam der unbekannte Pkw-Fahrer auf der Münsterstraße und fuhr in Richtung Freckenhorster Straße. Es kam zu einer Kollision, bei der sich die 24-Jährige leicht verletzte. Der Autofahrer führte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen kleinen, dunkelblauen Pkw handeln. Der Fahrer soll etwa 50 Jahre alt sein und trug zum Unfallzeitpunkt eine Brille.

Die Polizei bittet den unbekannten Pkw-Fahrer und mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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