Polizei Münster

POL-MS: Pkw-Kollision auf dem Düesbergweg - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Münster (ots)

Nachdem ein 34-jähriger Autofahrer nach einem möglichen Unfall am Mittwochmorgen (08.04., 8:00 Uhr) Beschädigungen an seinem Fahrzeug festgestellt hat, ist die Polizei auf der Suche nach einem weiteren Beteiligten.

Nach Angaben des Münsteraners befuhr er mit seinem weißen BMW den Düesbergweg in Fahrtrichtung Geringhoffstraße, als er einen Knall hörte. Zunächst fuhr der 34-Jährige weiter. Wenig später bemerkte er Beschädigungen an seinem Pkw. Daraufhin meldete er sich bei der Polizei.

Diese bittet nun den bislang unbekannten Unfallbeteiligten und mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell