PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Auffahrunfall

Eine 23-jährige VW-Fahrerin befuhr am Donnerstagmorgen gegen 7:45 Uhr die Schorndorfer Straße und bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 48 Jahre alte Skoda-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Der Schaden an den beiden Autos wird auf 10.000 Euro geschätzt, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Alfdorf: Unfall beim Ausparken

Am Mittwoch, gegen 14:45 Uhr parkte eine 59-Jährige mit ihrem Jeep in der Untere Schloßstraße aus. Dabei übersah sie einen hinter ihr stehenden Kastenwagen und kollidierte mit diesem. Es kam zum Unfall mit einem Gesamtschaden von etwa 2.400 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 14:19

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten

    Aalen (ots) - Fachsenfeld: Unfallflucht In der Abt-Johannes-Straße wurde am Montag gegen 16:45 Uhr beim Ein- oder Ausparken ein Mercedes beschädigt, welcher dort abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen. Bopfingen: ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 13:31

    POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn-Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahme von Einbrecher

    Aalen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn-Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen Gaildorf/Rosengarten: Festnahme und Haftvorführung von Einbrecher Ein 20 Jahre alter Mann steht in dringendem Verdacht, in den letzten Tagen mehrere Einbrüche und Diebstähle ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 11:51

    POL-AA: Waiblingen: Warnung vor falschen Polizeibeamten

    Aalen (ots) - Derzeit kommt es im Raum Waiblingen, insbesondere in Hegnach und Hohenacker zu einer Anrufwelle von "falschen Polizeibeamten". Den Angerufenen wird suggeriert, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei, weshalb deren Wertsachen nicht mehr sicher seien und von der Polizei gesichert werden müssten. Bislang wurde glücklicherweise noch kein Fall bekannt, in dem es tatsächlich zu einer Übergabe von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren