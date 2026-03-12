Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Auffahrunfall

Eine 23-jährige VW-Fahrerin befuhr am Donnerstagmorgen gegen 7:45 Uhr die Schorndorfer Straße und bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 48 Jahre alte Skoda-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Der Schaden an den beiden Autos wird auf 10.000 Euro geschätzt, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Alfdorf: Unfall beim Ausparken

Am Mittwoch, gegen 14:45 Uhr parkte eine 59-Jährige mit ihrem Jeep in der Untere Schloßstraße aus. Dabei übersah sie einen hinter ihr stehenden Kastenwagen und kollidierte mit diesem. Es kam zum Unfall mit einem Gesamtschaden von etwa 2.400 Euro. Verletzt wurde niemand.

