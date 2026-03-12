Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Fachsenfeld: Unfallflucht

In der Abt-Johannes-Straße wurde am Montag gegen 16:45 Uhr beim Ein- oder Ausparken ein Mercedes beschädigt, welcher dort abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Bopfingen: Parkenden PKW beschädigt

Ein Mercedes, der in einer Hofeinfahrt in er Badgasse geparkt war, wurde am Dienstag gegen 10:50 Uhr im Heckbereich von einem vorbeifahrenden PKW beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 96020 entgegen.

