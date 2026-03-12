Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Warnung vor falschen Polizeibeamten

Aalen (ots)

Derzeit kommt es im Raum Waiblingen, insbesondere in Hegnach und Hohenacker zu einer Anrufwelle von "falschen Polizeibeamten". Den Angerufenen wird suggeriert, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei, weshalb deren Wertsachen nicht mehr sicher seien und von der Polizei gesichert werden müssten. Bislang wurde glücklicherweise noch kein Fall bekannt, in dem es tatsächlich zu einer Übergabe von Wertgegenständen kam.

Die Polizei wird Sie niemals telefonisch kontaktieren, um Sie über Ihren Bestand von Wertgegenständen, Bargeld und deren Verschlussverhältnisse zu befragen bzw. Sie auffordern, Ihre Wertgegenstände zu übergeben. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Die Polizei weist aus aktuellem Anlass abermals auf diese weitverbreitete Betrugsmasche hin und bittet darum, insbesondere lebensältere Familienangehörige oder Bekannte fortlaufend über diese perfiden Vorgehensweisen der Straftäter aufzuklären, um so finanziellen Schaden zu vermeiden. Weitere Informationen dazu finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

