PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Warnung vor falschen Polizeibeamten

Aalen (ots)

Derzeit kommt es im Raum Waiblingen, insbesondere in Hegnach und Hohenacker zu einer Anrufwelle von "falschen Polizeibeamten". Den Angerufenen wird suggeriert, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei, weshalb deren Wertsachen nicht mehr sicher seien und von der Polizei gesichert werden müssten. Bislang wurde glücklicherweise noch kein Fall bekannt, in dem es tatsächlich zu einer Übergabe von Wertgegenständen kam.

Die Polizei wird Sie niemals telefonisch kontaktieren, um Sie über Ihren Bestand von Wertgegenständen, Bargeld und deren Verschlussverhältnisse zu befragen bzw. Sie auffordern, Ihre Wertgegenstände zu übergeben. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Die Polizei weist aus aktuellem Anlass abermals auf diese weitverbreitete Betrugsmasche hin und bittet darum, insbesondere lebensältere Familienangehörige oder Bekannte fortlaufend über diese perfiden Vorgehensweisen der Straftäter aufzuklären, um so finanziellen Schaden zu vermeiden. Weitere Informationen dazu finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 07:54

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Widerstand, Diebstahl, Unfall und Unfallflucht, Beleidigung

    Aalen (ots) - Backnang: Widerstand bei Verkehrskontrolle Ein 33-jähriger Fahrer eines Motorrollers sollte am Mittwochabend, gegen 18:00 Uhr in der Plattenwaldallee kontrolliert werden, da an dem Roller keine Kennzeichen angebracht waren. Der 33-Jährige versuchte der Polizeistreife wegzufahren, indem er mit seinem Roller in eine Grünanlage einbog. Nach kurzer Zeit ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 07:25

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Wolpertshausen: Unfall bei Fahrstreifenwechsel Am Mittwoch gegen 13:25 Uhr wollte eine 58-jährige VW-Fahrerin auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn auf den rechten Fahrstreifen wechseln, als sie einen 41-jährigen Transporterfahrer übersah. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von rund 11.000 Euro entstand. Schwäbisch Hall: Auffahrunfall mit hohem Schaden Eine ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 07:11

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Nötigung - Diebstahl

    Aalen (ots) - Aalen: Parkenden VW beschädigt An einem VW, welcher auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Blezingerstraße abgestellt war, wurde am Mittwoch zwischen 7:30 Uhr und 13 Uhr der linke Außenspiegel beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen. Ellwangen: Unfallflucht Vermutlich beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren