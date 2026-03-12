Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Am Mittwoch gegen 13:25 Uhr wollte eine 58-jährige VW-Fahrerin auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn auf den rechten Fahrstreifen wechseln, als sie einen 41-jährigen Transporterfahrer übersah. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von rund 11.000 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall mit hohem Schaden

Eine 31-jährige Skoda-Fahrerin fuhr am Mittwoch gegen 10:50 Uhr hinter einem 35-jährigen VW-Fahrer, als dieser verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung konnte die 31-Jährige ein Auffahren nicht mehr verhindern, wodurch ein Sachschaden von rund 9.000 Euro entstand.

