POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle
Aalen (ots)
Wolpertshausen: Unfall bei Fahrstreifenwechsel
Am Mittwoch gegen 13:25 Uhr wollte eine 58-jährige VW-Fahrerin auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn auf den rechten Fahrstreifen wechseln, als sie einen 41-jährigen Transporterfahrer übersah. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von rund 11.000 Euro entstand.
Schwäbisch Hall: Auffahrunfall mit hohem Schaden
Eine 31-jährige Skoda-Fahrerin fuhr am Mittwoch gegen 10:50 Uhr hinter einem 35-jährigen VW-Fahrer, als dieser verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung konnte die 31-Jährige ein Auffahren nicht mehr verhindern, wodurch ein Sachschaden von rund 9.000 Euro entstand.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell