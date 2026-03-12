PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Am Mittwoch gegen 13:25 Uhr wollte eine 58-jährige VW-Fahrerin auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn auf den rechten Fahrstreifen wechseln, als sie einen 41-jährigen Transporterfahrer übersah. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von rund 11.000 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall mit hohem Schaden

Eine 31-jährige Skoda-Fahrerin fuhr am Mittwoch gegen 10:50 Uhr hinter einem 35-jährigen VW-Fahrer, als dieser verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung konnte die 31-Jährige ein Auffahren nicht mehr verhindern, wodurch ein Sachschaden von rund 9.000 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

