POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Scheibe eingeschlagen - PKW zerkratzt - Fußgängerin schwer verletzt

Aalen: Scheibe eingeschlagen

Am Mittwoch schlug ein bislang Unbekannter, gegen 5:30 Uhr, die Scheibe an einem Casino in der Gartenstraße ein. Er entwendete daraus einen Plastiksack mit Pfanddosen. Anschließend entfernte er sich mit einem Fahrrad, an dem sich bereits mehrere Plastiksäcke mit Pfanddosen befanden. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von über 2000 Euro. Der Mann wird als etwa 50-55 Jahre alt sowie 160-165 cm groß beschrieben. Er hatte dunkle kurze Haare sowie einen auffallenden hinkenden Gang. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz am Osterbucher Platz beschädigte am Dienstag zwischen 16:30 Uhr und 19 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dort geparkten Suzuki. Hierbei wurde ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro verursacht. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: PKW zerkratzt

An einem PKW, der zwischen Montagnachmittag, 15:30 Uhr und Mittwochmorgen, 8:30 Uhr, in der Taubentalstraße abgestellt war, wurde in dieser Zeit die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 071713580 entgegen.

Heubach: Fußgängerin schwer verletzt

Eine 43-jährige Lenkerin eines Kia befuhr am Mittwoch um 8:45 Uhr den Kreisverkehr in der Bucher Hauptstraße und verließ diesen in Richtung Heubach-Buch. Hierbei übersah sie eine 78-jährige Fußgängerin, welche den dortigen Fußgängerüberweg von rechts nach links überqueren wollte. Die Seniorin wurde von dem PKW erfasst und über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Hierbei wurde sie schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die PKW-Lenkerin musste noch vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut werden. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

