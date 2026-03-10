PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmiererei - Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: Farbschmiererei

Unbekannte beschmierten zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 7 Uhr, die Hauswände eines Gebäudes in der Brunnenstraße mit schwarzer Farbe. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Wört: Unfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Oberes-Rot-Straße ein dort geparkten Ford. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

