POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmiererei - Unfallflucht
Aalen (ots)
Aalen: Farbschmiererei
Unbekannte beschmierten zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 7 Uhr, die Hauswände eines Gebäudes in der Brunnenstraße mit schwarzer Farbe. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.
Wört: Unfallflucht
Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Oberes-Rot-Straße ein dort geparkten Ford. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell