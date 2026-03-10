Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall/Obersontheim: Folgemeldung - Fahndung nach Raub auf Lebensmittelladen

Aalen (ots)

Wie bereits berichtet, begaben sich zwei maskierte Täter heute gegen 07:00 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft in der Irene-Kärcher-Straße. Dort bedrohten sie einen Angestellten und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten die beiden maskierten Männer mit einem Fahrzeug. Nach aktuellen Erkenntnissen soll es sich dabei um einen dunklen Audi Kombi handeln. An diesem sind die Kennzeichen SHA-PS 197 angebracht, welche zuvor gestohlen wurden. Die polizeiliche Fahndung läuft auf Hochtouren. Die Polizei bittet nach wie vor um Zeugenhinweise, insbesondere zu dem möglichen Fluchtfahrzeug. Es wird dringend gebeten, nicht an das Fahrzeug heranzutreten, sondern sofort die Polizei unter dem Notruf 110 zu verständigen. Hinweise nimmt die Polizei auch unter der Rufnummer 07361 5800 entgegen.

Ursprungsmeldung vom 10.03.2026, 07:31 Uhr

Obersontheim: Fahndung nach Raub auf Lebensmittelladen

Gegen 7 Uhr wurde ein Lebensmittelladen in der Irene-Kärcher-Straße von zwei maskierten Männern überfallen. Die Polizei fahndet aktuell auch unter Einbindung eines Polizeihubschraubers. Einer der Täter wird als 1,80 Meter groß, der andere als 2 Meter groß mit kräftiger Statur beschrieben. Beide trugen auffällige orangefarbene Arbeitskleidung mit Reflektionsstreifen und führten jeweils einen Rucksack bei sich. Die Polizei bittet unter Telefon 07361/5800 um Hinweise. Es wird nachberichtet.

