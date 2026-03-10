Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsgefährdung - Unfallflucht - Brand - Streitigkeiten - Versuchter Automatenaufbruch

Aalen (ots)

Aalen: Streitigkeiten

Am Montag gegen 16:45 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in einem Ladengeschäft zwischen zwei Männern, die sich flüchtig kennen, zu einem Streit. Ein 38-Jähriger forderte von einem 20-Jährigen Geld, das er ihm angeblich schuldete. Als der 20-Jährige die Zahlung verweigerte, schubste ihn der 38-jährige Mann, so dass er zu Boden fiel. Anschließend entriss er dem 20-Jährigen eine Umhängetasche mit über 1.000 Euro sowie diversen Dokumenten. Bei den folgenden polizeilichen Maßnahmen konnte ein Teil des Geldes aufgefunden werden.

Abtsgmünd: Verkehrsgefährdung - Geschädigte gesucht

Am Montag wurde der Polizei ein Pkw gemeldet, der in der Zeit von 15:45 Uhr bis 15:55 Uhr auf der Strecke zwischen Adelmannsfelden über Pommertsweiler nach Abtsgmünd mehrfach innerorts, wie auch außerorts, in den Gegenverkehr geraten sein soll. Außerdem soll er auch nach rechts von der Fahrspur abgekommen und dort beinahe ein Verkehrszeichen überfahren haben. Einem Verkehrsteilnehmer gelang es, den 92-jährigen Ford-Fahrer zum Anhalten zu bewegen und auf die Polizei zu warten. Das Polizeirevier Aalen bittet nun Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise des Ford-Lenkers behindert oder gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07361 524-0 zu melden.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 05:50 Uhr und 12:30 Uhr einen Mercedes, der in einer Hofeinfahrt in der Galgenbergstraße geparkt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Automatenaufbruch

Am Dienstag um kurz nach 0 Uhr wurde festgestellt, dass am Kalten Markt, in einem dortigen Shop, versucht wurde einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. An dem Gerät entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Ellwangen: Brand einer mobilen Toilette

Im Mühlgraben wurde am Dienstag um kurz nach Mitternacht eine mobile Toilette in Brand gesetzt. Die Toilette befindet sich auf dem umzäunten Landesgartenschaugelände. Durch die Feuerwehr Ellwangen, die mit zwei Fahrzeugen und 11 Wehrleuten vor Ort kamen, wurde das Feuer gelöscht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

