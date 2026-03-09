PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Versuchter Einbruch - Sachbeschädigung - Unfallflucht

Aalen (ots)

Gschwend: Versuchter Einbruch

Zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Dieb vergeblich die Eingangstür zu einer Gewerbehalle in der Hagstraße aufzubrechen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Telefonnummer 07176 6562 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Baustelle

Zwischen Samstagmittag, 13 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, drang ein Dieb in einen Baustellenbereich am Marktplatz ein und hebelte im 2. OG eine Metalltür auf. Anschließend entwendete der Eindringling einen Akkuschrauber samt Zubehör der Marke Hilti, eine Akkuflex inklusive Zubehör der Marke Bosch sowie eine Akku Rührmaschine. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 1200 Euro. Der Sachschaden an der Bautür beläuft sich auf ca. 300 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Maschinen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Ellwangen: Straßenschild beschädigt

Unbekannte rissen zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 6:55 Uhr, in der Aalener Straße / Schmiedstraße ein Einbahnstraßenschild aus der Verankerung und deformierten dieses. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Neresheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Aufgrund eines medizinischen Notfalls geriet am Montag gegen 13:25 Uhr eine 53-jährige Ford-Fahrerin in Hohlenstein nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Zaun. Die 53-Jährige wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro.

Bopfingen: Unfallflucht

Am Montag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen 11 Uhr und 11:10 Uhr in der Bachgasse einen dort geparkten Mercedes. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

