Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tatverdächtiger nach Belästigung ermittelt

Aalen (ots)

Crailsheim: Tatverdächtigter ermittelt

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen zu dem Vorfall am 16.01.2026 konnte ein 58-jähriger Mann als Tatverdächtiger für die sexuelle Belästigung in der Werner-von-Siemens-Straße ermittelt werden. Gegen den 58-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ursprungsmeldung vom 19.01.2026

Crailsheim: Belästigung

Am Freitag gegen 17:40 Uhr soll ein bislang unbekannter Mann eine 87-jährige Frau in der Werner-von-Siemens-Straße belästigt haben. Zunächst sei der Mann an der Frau vorbeigegangen, habe sie angesprochen und sie dann unerlaubt angefasst. Danach habe er sich in Richtung Pamiersring entfernt. Der gesuchte Mann wird als etwa 180 cm groß, von mittlerem Alter und etwas korpulenter Statur beschrieben. Er hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare und keinen Bart. Zudem trug er Sportbekleidung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell