Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstähle - Unfälle - Flächenbrand - Streitigkeiten - Ingewahrsamnahme

Aalen (ots)

Aalen: Fahrradfahrer stürzt

Ein 26-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 14 Uhr die Osterbucher Steige mit seinem Fahrrad. Vermutlich aufgrund eines Schlagloches verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Hierbei wurde der 26-Jährige schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Böbingen: Diebstahl Pedelec

Aus einer unverschlossenen Garage in der Bahnhofstraße wurde zwischen Dienstag, 24.02.26 und Sonntag, 08.03.26, ein Giant Stance E+1 XL Cold iron Pedelec entwendet. Das Rad hat einen Wert von etwa 5.500 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Unfallflüchtigen festgestellt

Zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Sonntagmorgen, 8:45 Uhr, streifte ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Allgäuer Straße einen am Straßenrand geparkten Mazda und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Im Laufe des Sonntags konnte in der Nähe des Mazda ein VW Touareg festgestellt werden, an welchem korrespondierende Unfallschäden vorhanden waren. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Aalen: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 10:45 Uhr und 13:10 Uhr wurde im Parkhaus im Reichstädter Markt in der Friedrichstraße ein dort geparkter BMW beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter dStreitigkeitener Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Radfahrer leicht verletzt

Am Freitag gegen 22:45 Uhr befuhr ein 43-jähriger Radfahrer die Doktor-Georg-Kress-Straße in Fahrtrichtung Böhmerwaldstraße. Hierbei übersah er einen Holzpfeiler, der von einer bislang unbekannten Person auf die Fahrbahn gelegt wurde und überfuhr diesen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Bei dem Sturz wurde der Radler leicht verletzt. Hinweise auf die Person, die den Pfosten auf der Fahrbahn ablegte, nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Lauchheim: Flächenbrand

Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr wurde ein Flächenbrand auf einem Flurstück im Hettelsberger Weg gemeldet. Durch die Feuerwehr Lauchheim mussten dort eine Grünfläche von etwa 100 m² gelöscht werden. Der Brand entstand vermutlich aufgrund illegal verbrannten Hausmülles.

Ellwangen: Pkw beschädigt

Zwischen Montag, 21:30 Uhr und Samstag, 10:30 Uhr, wurde ein Pkw, der unter der Siemensbrücke abgestellt war, von Unbekannten beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Ellwangen: E-Scooter entwendet

Ein E-Scooter, der vor einem Discounter in der Siemensstraße abgestellt war, wurde am Samstag gegen 14:40 Uhr entwendet. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Ellwangen: Kamerastativ entwendet

Am Sonntag zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr entwendeten Unbekannte ein vor dem Bürgerhaus in der Wolfgangsklinge abgestelltes Kamerastativ. Es handelte sich um ein schwarzgraues Stativ des Herstellers Miller mit Fluidkopf im Wert von ca. 1.300 Euro. Hinweise auf den oder die Diebe nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Lorch: Unfall

Ein 57-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Freitag gegen 15:10 Uhr auf einen VW eines 75-Jährigen auf und verletzte sich hierbei leicht. Der VW-Lenker wollte von der Stuttgarter Straße nach rechts auf einen Parkplatz einbiegen, dies erkannte der Radfahrer zu spät. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit von Freitag, 13:30 Uhr und Samstag, 12:30 Uhr, einen Alfa, der im Turniergraben abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Gschwend: Unfall

Am Samstag gegen 14:00 Uhr touchierte ein 87-Jähriger mit seinem Mercedes beim Rangieren einen Ford, der in der Straße Im Bühlfeld parkte. Ein 54-Jähriger, der während des Zusammenstoßes im Ford saß, wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 6.500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein VW Passat, der am Samstag von 06:00 Uhr bis 10:10 Uhr, am Straßenrand in der Güglingstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 550 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Am Sonntag gegen 16:25 Uhr befuhr ein 56-jähriger Opel-Lenker die K3329 von Maitis kommend. An der Kreuzung bog er auf die K3334 ein, um dort zu wenden. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 21-jährige Krad-Lenkerin, welche die K3334 in Fahrtrichtung Lorch befuhr. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, bei dem die 21-Jährige schwer verletzt wurde.

Schwäbisch Gmünd: Streitigkeiten

Am Sonntag gegen 18:15 Uhr wurde ein 33-Jähriger in der Rinderbacher Gasse von drei ihm bekannten Männern angesprochen und nach 5-Euro gefragt. Als er das Geld aus seiner Hosentasche holen wollte, schlug ihm einer der Männer ins Gesicht und ein anderer riss ihm 45 Euro aus der Hand, welche sich lose in seiner Hosentasche befanden. Außerdem nahmen die Drei sein IPhone mit, welches ihm aus der Jackentasche fiel. Die drei Männer entfernten sich anschießend in Richtung Rathaus.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Ingewahrsamnahme

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:15 Uhr wurde die Polizei in den Emsweg gerufen. Der Grund war ein 67-jähriger Mann, der gegenüber zwei weiblichen Familienmitgliedern handgreiflich wurde. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung trat der 67-Jährige mit einer Metallschaufel in der Hand an den Dienstwagen heran und schlug mehrmals mit der Hand gegen das Fenster der Beifahrertür. Aufgrund der starken Alkoholisierung des Mannes und zur Verhinderung weiterer Straftaten gegenüber seiner Familie, wurde er in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell