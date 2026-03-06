PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mülltonnenbrände im Elmeloher Weg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 6. März 2026, gegen 02:45 Uhr, brannten mehrere Papiermülltonnen im Elmeloher Weg in Delmenhorst.

Bislang unbekannte Personen steckten die Mülltonnen in Brand und entfernten sich dann in unbekannte Richtung.

Die Feuerwehr Delmenhorst rückte mit mehreren Kameraden und Kameradinnen an und löschten die Papiermülltonnen bevor das Feuer auf die angrenzenden Häuser überschlagen konnte.

Der entstandene Sachschaden betrug mehrere hundert Euro.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder Beobachtungen gemacht haben. Die Personen werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

