POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Taschendiebstahl in Wardenburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nachdem die Polizei bereits gestern über einen Taschendiebstahl in Wardenburg berichtete, nachzulesen unter folgendem Link:https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6228538 kam es am Mittwoch, 4. März 2026, zwischen 10:30 Uhr und 10:50 Uhr erneut zu einem Taschendiebstahl in der Rheinstraße in Wardenburg.

Einer 79-Jährigen wurde während des Einkaufes im Lebensmittelgeschäft in der Rheinstraße das Portemonnaie entwendet.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 300 Euro geschätzt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet Personen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei Wardenburg unter der Telefonnummer 04407/ 716350 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell