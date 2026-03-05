Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Traktors in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 4. März 2026, gegen 18:25 Uhr, kam es in Wardenburg Am Kanal zu einem Treckerbrand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überbrückte ein 55-jähriger Mann aus Wardenburg seinen Trecker zum Start des Motors.

Kurze Zeit später entdeckte eine aufmerksame Nachbarin, dass Flammen aus dem Motorraum des Traktors schlugen.

Die anrückenden Freiwilligen Feuerwehren aus Wardenburg und Achternmeer löschten den, auf dem Feld stehenden, Trecker.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell