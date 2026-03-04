Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Berauschter Fahrer in Lemwerder unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 3. März 2026, gegen 23:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Nordenham einen 35-jährigen Mann aus Nordenham in seinem Ford auf der Berner Straße in Lemwerder.

Die Beamten stellten im Rahmen der Kontrolle fest, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

In der Folge entnahm ein Arzt bei dem 35-Jährigen eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren gegen den Mann eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell