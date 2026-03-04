Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Stuhr +++ Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg erforderlich +++ Tödlicher Verkehrsunfall im Rückstau

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr ist am Dienstag, 03. März 2026, gegen 09:30 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. In Richtung Hamburg musste eine Vollsperrung errichtet werden.

Zur Unfallzeit herrschte aufgrund der Großbaustelle an der Weserbrücke stockender Verkehr auf der dreispurigen Autobahn 1. Zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum musste ein 62-jähriger Mann aus dem Kreis Unna seinen Sattelzug stark abbremsen. Ihm folgte ein 33-jähriger Mann aus Belarus mit einem Sattelzug. Bedingt durch einen zu geringen Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden konnte er nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte trotz eines Ausweichens nach links mit dem Sattelanhänger des 62-Jährigen.

Der 33-Jährige erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen, wurde vor Ort medizinisch versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, das er aber noch am selben Tag verlassen konnte. An seiner Sattelzugmaschine und dem Sattelanhänger entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Gleiches galt für den Sattelanhänger des unverletzten 62-Jährigen. Der Gesamtschaden betrug etwa 120.000 Euro.

Da die Autobahn nach dem Unfall blockiert und zudem verunreinigt war, musste eine Vollsperrung auf der Richtungsfahrbahn Hamburg errichtet werden. Der Verkehr wurde im Dreieck Stuhr von der Autobahn 1 abgeleitet. Zudem war ein Auffahren von der Autobahn 28 auf die Autobahn 1 in Richtung Hamburg nicht möglich.

Die Vollsperrung führte zu einem Rückstau auf der Autobahn 1, auf der es gegen 14:50 Uhr zu einem tödlichen Folgeunfall kam (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6228227). Anschließend musste die Autobahn 1 in Richtung Hamburg zusätzlich zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord und dem Dreieck Stuhr gesperrt werden.

Die nach dem ersten Auffahrunfall im Dreieck Stuhr errichtete Sperrung konnte um 23:10 Uhr aufgehoben werden. Die Sperrung nach dem tödlichen Unfall hatte bis Mittwoch, 04. März 2026, 01:15 Uhr, Bestand.

