Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Pkw in Winkelsett

Delmenhorst (ots)

In Winkelsett kam es am Montag, 2. März 2026, gegen 11:45 Uhr, in der Straße Mahlstedt zu einem Brand eines Pkw VW.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der VW während der Fahrt in Brand. Der 30-jährige Fahrer aus Winkelsett stellte beim Fahren fest, dass es aus dem Motorraum seines Fahrzeuges qualmte. Daraufhin fuhr er in die Straße Mahlstedt und wollte im Motorraum nachsehen. Beim Öffnen der Motorhaube schlugen bereits die Flammen aus dem Fahrzeug.

Ein aufmerksamer Mann, der in der Nähe Arbeiten verrichtete, erkannte die Situation und eilte mit einem Feuerlöscher zum brennenden Pkw. Durch das umsichtige Handeln des 47-Jährigen konnten die offenen Flammen gelöscht und eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Harpstedt rückte mit 8 Kameraden und Kameradinnen an, unternahm die Nachlöscharbeiten und kühlte den Motorraum des Fahrzeuges.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei Wildeshausen nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Der entstandene Schaden wurde bislang nicht beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell