Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Komplettentwendung eines Sattelzuges +++ Zeugen gesucht +++ hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 28. Februar 2026, in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen Sattelzug, der in der Twistringer Straße in Delmenhorst geparkt war.

Die silber-graue Zugmaschine der Marke Volvo samt des hellgrauen Krone Planensattelaufliegers wurden auf bislang unbekannte Weise entwendet.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf Personen in dem Zusammenhang geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell