Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Groß Ippener +++ hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 1. März 2026, gegen 12:45 Uhr, kam ein 50-jähriger Lotus-Fahrer aus Bremen auf der Straße Hespenriede in Groß Ippener aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.

Der Mann aus Bremen fuhr auf der Straße Hespenriede in Richtung Brillheide und kam aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Telefonmast.

In der Folge entstanden am Lotus und am Telefonmast Sachschäden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Gegen den 50-Jährigen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

