Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit 2,6 Promille am Steuer

Niederkassel (ots)

Am Sonntag (22. Februar), gegen 17:00 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei eine mutmaßliche Trunkenheitsfahrt im Stadtgebiet von Niederkassel. Der Zeuge hatte beobachtet, wie ein Pkw auf der Rheidter Straße deutlich zu schnell unterwegs war und mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Entgegenkommende Autofahrer mussten stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Fahrzeugführer wenig später antreffen und kontrollieren. Dabei stellten sie in der Mittelkonsole sowie in der Fahrertür leere Bierdosen fest. Der 31-jährige Fahrer aus Niederkassel räumte ein, vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert zu haben.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Der 31-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss verantworten. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell