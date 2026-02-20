Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann löst entwendete Pfandbons ein

Troisdorf (ots)

Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters an der Kölner Straße in Troisdorf bemerkten kürzlich, dass die Sammelbox für Spenden am Pfandrückgabeautomaten fehlte. Kunden können in dieser Box ihre Pfandbons einwerfen, deren Gegenwert für einen guten Zweck gespendet wird.

Am Donnerstag (19. Februar) verschwand die Box erneut. An der Selbstbezahlerkasse fiel den Angestellten ein 44-jähriger Mann aus Siegburg auf, der seinen Einkauf mit einer auffällig großen Anzahl von Pfandbons bezahlte. Die Mitarbeiter sprachen den polizeibekannten Mann an und baten ihn ins Büro. Die Polizei kam hinzu. Der 44-Jährige bestritt den Diebstahl. Die Aufzeichnungen der Videoüberwachung des Supermarktes zeigten jedoch, dass er die Box entwendet hatte. Auch der Diebstahl der Box im Januar konnte ihm anhand der Bilder zugeordnet werden.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell