POL-SU: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (19. Februar), gegen 00:40 Uhr, fiel einer Polizeistreife auf der Niederpleiser Straße in Sankt Augustin ein VW auf, der augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten hielten das Fahrzeug an und kontrollierten den Fahrer.

Beim Aussteigen musste sich der 54-jährige Fahrzeugführer aus Sankt Augustin an seinem Auto festhalten, um einen Sturz zu vermeiden. Zudem nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Im Fußraum des Fahrzeugs lagen zudem zwei leere Schnapsflaschen.

Ein Atemalkoholtest konnte trotz mehrfacher Versuche nicht durchgeführt werden. Daraufhin wurde dem Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Der von ihm vorgelegte ukrainische Führerschein wurde sichergestellt. Zudem hatte es der Mann versäumt, seinen Führerschein fristgerecht in eine deutsche Fahrerlaubnis umzutauschen, weswegen die Beamten gegen den 54-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis einleiteten. Außerdem muss er sich wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten. (Re)

