PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (19. Februar), gegen 00:40 Uhr, fiel einer Polizeistreife auf der Niederpleiser Straße in Sankt Augustin ein VW auf, der augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten hielten das Fahrzeug an und kontrollierten den Fahrer.

Beim Aussteigen musste sich der 54-jährige Fahrzeugführer aus Sankt Augustin an seinem Auto festhalten, um einen Sturz zu vermeiden. Zudem nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Im Fußraum des Fahrzeugs lagen zudem zwei leere Schnapsflaschen.

Ein Atemalkoholtest konnte trotz mehrfacher Versuche nicht durchgeführt werden. Daraufhin wurde dem Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Der von ihm vorgelegte ukrainische Führerschein wurde sichergestellt. Zudem hatte es der Mann versäumt, seinen Führerschein fristgerecht in eine deutsche Fahrerlaubnis umzutauschen, weswegen die Beamten gegen den 54-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis einleiteten. Außerdem muss er sich wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 12:25

    POL-SU: Einbruch innerhalb weniger Stunden - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Lohmar (ots) - Am Mittwoch (18. Februar) kam es zwischen 08:30 Uhr und 10:55 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Im Zinkenpütz" im Lohmarer Ortsteil Breidt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Rückseite des Hauses gewaltsam Zutritt, indem sie eine Terrassentür einschlugen. Anschließend ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 12:21

    POL-SU: Verkehrsdienst stoppt Mann ohne Fahrerlaubnis

    Troisdorf (ots) - Am Mittwochmorgen (18. Februar), gegen 08:00 Uhr, kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Sieg auf der Kirchstraße in Troisdorf einen Mercedes Sprinter. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrzeugführer aus Siegburg nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Mit dem Tatvorwurf konfrontiert, machte der Mann von seinem Aussageverweigerungsrecht ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 11:31

    POL-SU: Auffahrunfall mit 2,5 Promille

    Hennef (ots) - Am Dienstag (17. Februar) kam es in Hennef zu einem Verkehrsunfall, bei dem die mutmaßliche Unfallverursacherin alkoholisiert war. Gegen 19:45 Uhr fuhr die 59 Jahre alte Henneferin mit ihrem Pkw über die Frankfurter Straße aus Richtung Siegburg kommend in Fahrtrichtung Hennef. An einer rotlichtzeigenden Ampel an der Anschlussstelle Hennef (Sieg) West zur Bundesautobahn 560 hielt ein vorausfahrender ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren