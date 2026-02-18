Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auffahrunfall mit 2,5 Promille

Hennef (ots)

Am Dienstag (17. Februar) kam es in Hennef zu einem Verkehrsunfall, bei dem die mutmaßliche Unfallverursacherin alkoholisiert war. Gegen 19:45 Uhr fuhr die 59 Jahre alte Henneferin mit ihrem Pkw über die Frankfurter Straße aus Richtung Siegburg kommend in Fahrtrichtung Hennef. An einer rotlichtzeigenden Ampel an der Anschlussstelle Hennef (Sieg) West zur Bundesautobahn 560 hielt ein vorausfahrender 38-Jähriger (ebenfalls aus Hennef) sein Auto an. Als er fast zum Stillstand gekommen war, fuhr die 59-Jährige mit ihrem Mini auf. Die Unfallbeteiligten blieben bei der Kollision unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 13.000 Euro. Die hinzugerufenen Polizisten bemerkten bei der Henneferin neben starkem Alkoholgeruch und einer lallenden Sprache auch große Gleichgewichtsprobleme. So fiel die Frau beim Versuch auszusteigen aus ihrem Fahrzeug. Ein unabhängiger Zeuge berichtete, vor dem Unfall ein Stück hinter dem Mini hergefahren zu sein. Dabei habe der Verkehrsteilnehmer beobachtet, dass der Mini in Schlangenlinien fuhr und immer wieder den Bordstein touchierte. Mit der Frau wurde vor Ort ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von gut 2,5 Promille ergab. Die Frau, die sich ansonsten unkooperativ zeigte und den Tatvorwurf als Lappalie abtat, wurde mit zur nächsten Polizeidienststelle genommen. Hier entnahm ihr ein Arzt eine Blutprobe. Führerschein und Fahrzeugschlüssel der Alkoholsünderin wurden sichergestellt und ihr das weitere Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. Die Frau muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung in Folge Alkoholkonsums verantworten. (Uhl)

