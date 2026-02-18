Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb erwischt

Beute von zwei Taten

Troisdorf (ots)

In Troisdorf wurde am Dienstag (17. Februar) ein mutmaßlicher Ladendieb erwischt, der Beute einer weiteren Tat bei sich trug. Gegen 11:05 Uhr fiel der Mann einem Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts an der Kölner Straße auf. Als der Zeuge den Verdächtigen ansprach, gab dieser sofort zu, Ware aus dem Geschäft eingesteckt zu haben. Gemeinsam begab man sich in einen Büroraum, um dort auf die hinzugerufenen Polizisten zu warten. Bei dem 41 Jahre alten Sankt Augustiner fand man neben der Beute, die aus vier Spirituosen-Flaschen im Gesamtwert von rund 40 Euro bestand, weiteres Diebesgut. Dieses bestand aus einem Haarfärbemittel und mehreren Parfüms, die der 41-Jährige kurz zuvor in einem Drogeriemarkt neben dem Lebensmittelgeschäft entwendet hatte. Der Wert der Artikel, die an das Geschäft zurückgegeben wurden, beläuft sich auf über 200 Euro. Der Sankt Augustiner, der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, muss sich nun wegen des Verdachts des Ladendiebstahls in zwei Fällen verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell