PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb erwischt
Beute von zwei Taten

Troisdorf (ots)

In Troisdorf wurde am Dienstag (17. Februar) ein mutmaßlicher Ladendieb erwischt, der Beute einer weiteren Tat bei sich trug. Gegen 11:05 Uhr fiel der Mann einem Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts an der Kölner Straße auf. Als der Zeuge den Verdächtigen ansprach, gab dieser sofort zu, Ware aus dem Geschäft eingesteckt zu haben. Gemeinsam begab man sich in einen Büroraum, um dort auf die hinzugerufenen Polizisten zu warten. Bei dem 41 Jahre alten Sankt Augustiner fand man neben der Beute, die aus vier Spirituosen-Flaschen im Gesamtwert von rund 40 Euro bestand, weiteres Diebesgut. Dieses bestand aus einem Haarfärbemittel und mehreren Parfüms, die der 41-Jährige kurz zuvor in einem Drogeriemarkt neben dem Lebensmittelgeschäft entwendet hatte. Der Wert der Artikel, die an das Geschäft zurückgegeben wurden, beläuft sich auf über 200 Euro. Der Sankt Augustiner, der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, muss sich nun wegen des Verdachts des Ladendiebstahls in zwei Fällen verantworten. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 11:27

    POL-SU: Einbruch in Mehrfamilienhaus / Spirituosen erbeutet

    Sankt Augustin (ots) - Am Dienstag (17. Februar) kam es in Sankt Augustin zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus, bei dem Spirituosen erbeutet wurden. Der Wohnungsinhaber gab den hinzugerufenen Polizisten gegenüber an, dass er seine Wohnung an der Ankerstraße im Ortsteil Mülldorf gegen 08:40 Uhr verlassen habe. Bei der Rückkehr gegen 13:00 Uhr ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:28

    POL-SU: Pkw erfasst Fußgänger / 53-Jähriger schwerverletzt

    Troisdorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Troisdorfer Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte wurde am Sonntag ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Gegen 19:10 Uhr kam ein 22 Jahre alter Troisdorfer in einem Land Rover aus Richtung Menden über die Mendener Straße gefahren. Bei Grünlicht zeigender Ampel bog er dann nach links in die Roncallistraße ab und überquerte dabei auch den dortigen ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:20

    POL-SU: Schnaps aus Lagerraum gestohlen

    Troisdorf (ots) - In Troisdorf wurden zwischen Dienstag (10. Februar), 16:00 Uhr und Samstag (14. Februar), 11:30 Uhr Alkoholika aus einem Lagerraum gestohlen. Das betroffene Gebäude gehört zu einem Sportverein und befindet sich an der Carl-Diem-Straße. Das Gelände, dass Sportstätten und dazugehörige Räumlichkeiten umfasst, ist von einem etwa zwei Meter hohen Stahlmattenzaun umgeben. Diesen überstiegen der oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren