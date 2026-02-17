Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schnaps aus Lagerraum gestohlen

Troisdorf (ots)

In Troisdorf wurden zwischen Dienstag (10. Februar), 16:00 Uhr und Samstag (14. Februar), 11:30 Uhr Alkoholika aus einem Lagerraum gestohlen. Das betroffene Gebäude gehört zu einem Sportverein und befindet sich an der Carl-Diem-Straße. Das Gelände, dass Sportstätten und dazugehörige Räumlichkeiten umfasst, ist von einem etwa zwei Meter hohen Stahlmattenzaun umgeben. Diesen überstiegen der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen und brachen anschließend eine Holztür zu einem Lagerraum mittels Brechstange auf. Hier durchsuchten sie Schränke und entkamen anschließend unerkannt mit mehreren Mini-Schnapsflaschen und zwei 0,7-Liter-Flaschen Rum. Wer im Tatzeitraum an der angegebenen Tatörtlichkeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter 02241 541-3221 bei der Polizei. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell