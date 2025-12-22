PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Köln

HZA-K: Zollspürhündin Vroni landet Volltreffer am Kölner Flughafen
Rund 26 Kilogramm Ketamin mit einem Straßenverkaufswert von mehr als einer Million Euro in Auspuffanlagen versteckt

Köln (ots)

Rund 26 Kilogramm Ketamin erschnüffelte Zollspürhündin Vroni vor knapp drei Wochen am Flughafen Köln/Bonn. Eine fast 70 Kilogramm schwere Paketsendung mit zehn Auspuffanlagen, wurde vom Kölner Zoll auf ihrem Weg aus Nordrhein-Westfalen nach Kanada kontrolliert. Aus ermittlungstaktischen Gründen erfolgt die Veröffentlichung erst jetzt.

"Vroni ist eine 8-jährige deutsche Schäferhündin und speziell für die Suche nach Drogen ausgebildet. Mit ihrer Hilfe können wir am Flughafen hunderte Pakete oder Koffer in wenigen Minuten kontrollieren. Sobald ihr ein verdächtiger Geruch in die Nase kommt, wird sie ganz ruhig und zeigt mit ihrer Nasenspitze auf die stärkste Geruchsquelle. Wir nennen dieses Anzeigeverhalten 'einfrieren', erklärt Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Ein Röntgenbild der ausgepackten Auspuffanlagen bestätigte die vorherige zuverlässige Spürarbeit von Vroni. Im Inneren der Metallgegenstände waren klare Auffälligkeiten erkennbar und nach dem Aufsägen kamen Beutel mit weißem kristallinem Pulver zum Vorschein.

"Ketamin ist eigentlich ein Narkosemittel, hat sich aber mittlerweile auch in Deutschland zur gefährlichen Partydroge entwickelt. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten rund 26 Kilogramm liegt bei mehr einer Million Euro", so Ahland weiter.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Köln
Pressesprecher
Jens Ahland
Telefon: 0221-9413-1008
Mobil: 0151 - 111 74 537
E-Mail: presse.hza-koeln@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell

