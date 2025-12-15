Hauptzollamt Köln

HZA-K: ZOLL: zweitägige Kontrollen in Shisha Bars und Clubs in der Kölner Innenstadt

Mehr als 200 Kilogramm Shisha Tabak sichergestellt - illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit aufgedeckt

Köln (ots)

Der Kölner ZOLL kontrollierte am vergangenen Freitag und Samstag unter Federführung des Ordnungsdienstes der Stadt Köln in der Kölner Innenstadt 19 Shisha Bars und die Türsteher von fünf Clubs. Knapp 20 Einsatzkräfte des Zolls waren jeweils von den frühen Abendstunden bis in die Nacht hinein im Einsatz.

"Wir haben vor Ort mehr als 200 Kilogramm Shisha Tabak sichergestellt. Darunter überwiegend Beutel und Plastikdosen mit kiloweise Wasserpfeifentabak, bei denen der Verdacht besteht, dass es sich um illegal hergestellten Tabak handelt, bei welchem die Gewinnspanne häufig höher ist als beim Drogenhandel", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Gegen alle Barbetreiber wurden noch vor Ort Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zudem wurden in den kontrollierten Objekten 67 angetroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überprüft. Noch vor Ort ergaben sich konkrete Hinweise, dass acht Arbeitgeber ihren Angestellten nicht den Mindestlohn zahlen. Bei zwei Beschäftigten gibt es konkrete Hinweise auf Sozialleistungsmissbrauch.

"Ein 29-jähriger Inder, wurde ohne Aufenthaltserlaubnis bei der Arbeit in einer Bar angetroffen. In einem anderen Objekt konnte ein 27-jähriger Ägypter keine Arbeitserlaubnis vorlegen. Gegen beide Männer und ihre Arbeitgeber wurden noch vor Ort Ermittlungsverfahren eingeleitet. Fünf Servicekräfte gaben bei ihrer Befragung an, dass sie den ersten Tag in der jeweiligen Bar arbeiten würden. Das hören wir allerdings sehr oft und es liegt nahe, dass sie von ihren Arbeitgebern nicht zur Sozialversicherung gemeldet und somit umgangssprachlich schwarz beschäftigt wurden", so Ahland weiter.

Die Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit dauern an.

Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell