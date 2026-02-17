Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrüger erbeuten rund 260.000 Euro

Troisdorf (ots)

Ein 73 Jahre alter Mann aus Troisdorf-Spich ist einem Betrug zum Opfer gefallen, bei dem er rund 260.000 Euro verloren hat. Der Troisdorfer erstattete am Freitag (13. Februar) Anzeige bei der Polizei. Er schilderte, dass er im Herbst des letzten Jahres auf eine Homepage aufmerksam wurde, auf der er sich für Anlagemöglichkeiten informierte. Es entstand dann Kontakt zu einem Unbekannten, der sich als Anlageberater ausgab. Der Kontakt erfolgte per E-Mail und Telefon. Im Oktober 2025 eröffnete der Troisdorfer ein Konto, bei dem er davon ausging, dass es sich um ein Anlagekonto handeln würde. Im Verlauf der nächsten Monate tätigte der 73-Jährige mehrere Überweisungen, zu denen sein angeblicher Anlageberater ihm geraten hatte. Die Transaktionen gingen auf mutmaßlich deutsche und ausländische Konten. Nachdem der Troisdorfer seinen Finanz-Kontakt nicht mehr erreichen konnte, erkannte er den Betrug und erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. Diese rät zum Schutz derartiger Betrugsfälle zu folgenden Verhaltensweisen: 1. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen 2. Stellen Sie gezielte Nachfragen 3. Fragen Sie nach Absicherungen Ihrer Investitionen 4. Holen Sie sich Angebote bei mehreren Anbietern und vergleichen Sie diese 5. Nutzen Sie Serviceangebote der Verbraucherzentralen und spezialisierter Rechtsbeistände, um Angebote zu überprüfen 6. Sollten Sie Opfer geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell