Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unbekannter sticht in Reifen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Freitag (13. Februar) kam es im Bereich des Nachtigallenwegs sowie der Gartenstraße in Siegburg zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkw.

Eine Fahrzeughalterin gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, ihren VW Polo bereits am Mittwoch (11. Februar) vor ihrem Wohnhaus an der Gartenstraße abgestellt zu haben. Am Freitagmittag stellte sie fest, dass alle vier Reifen ihres Fahrzeugs luftleer waren. Bei der Überprüfung wurden an zwei Reifen Einstichlöcher festgestellt.

Am selben Tag meldete sich ein weiterer Geschädigter bei der Polizei. Er gab an, dass an seinem Tesla ebenfalls die Reifen beschädigt worden seien. Die Beamten stellten auch dort mehrere Einstichlöcher fest.

Nach ersten Ermittlungen und Videoaufzeichnungen näherte sich eine bislang unbekannte Person in der Nacht zu Freitag gegen 01:30 Uhr dem Tesla und stach mit einem unbekannten Gegenstand in die Reifen.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatörtlichkeiten gemacht haben oder Hinweise zu der unbekannten Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

