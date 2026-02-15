Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verletzte nach Sturz von Karnevalswagen

Niederkassel (ots)

Am Karnevalssonntag (15. Februar) stürzten drei Männer aus Troisdorf und Bonn im Alter von 20, 46 und 51 Jahren von einem Wagen und erlitten teils schwere Verletzungen. Sie kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Eine verletzte Person wurde in einem Rettungshubschrauber transportiert.

Gegen 16.30 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall beim Rheidter Karnevalsumzug gemeldet. Zeugen berichteten, dass die Männer aus mehreren Metern Höhe vom Umzugswagen auf die Straße fielen. Der 20- und der 46-Jährige verletzten sich leicht, der 51-Jährige schwer. Die Polizei stellte den Umzugswagen als mögliches Beweismittel sicher und brachte ihn in eine Halle. Technische Mängel am Fahrzeug sind nicht erkennbar, und es gibt keine Hinweise auf Alkohol beim Fahrer. Die Unfallaufnahme beeinträchtigte den Umzug nicht, da dieser bereits beendet war.

Die Polizei ermittelt wegen des Verkehrsunfalls. (Bi)

