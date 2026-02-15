PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verletzte nach Sturz von Karnevalswagen

Niederkassel (ots)

Am Karnevalssonntag (15. Februar) stürzten drei Männer aus Troisdorf und Bonn im Alter von 20, 46 und 51 Jahren von einem Wagen und erlitten teils schwere Verletzungen. Sie kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Eine verletzte Person wurde in einem Rettungshubschrauber transportiert.

Gegen 16.30 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall beim Rheidter Karnevalsumzug gemeldet. Zeugen berichteten, dass die Männer aus mehreren Metern Höhe vom Umzugswagen auf die Straße fielen. Der 20- und der 46-Jährige verletzten sich leicht, der 51-Jährige schwer. Die Polizei stellte den Umzugswagen als mögliches Beweismittel sicher und brachte ihn in eine Halle. Technische Mängel am Fahrzeug sind nicht erkennbar, und es gibt keine Hinweise auf Alkohol beim Fahrer. Die Unfallaufnahme beeinträchtigte den Umzug nicht, da dieser bereits beendet war.

Die Polizei ermittelt wegen des Verkehrsunfalls. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 10:43

    POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

    Hennef (ots) - In Hennef kam es am Donnerstag (12. Februar) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Bewohner hatten ihr Zuhause in der Blankenbacher Straße im Ortsteil Söven gegen 07:30 Uhr verlassen. Bei der Rückkehr gegen 19:00 Uhr bemerkte die Frau den Einbruch und alarmierte umgehend die Polizei. Diese stellte fest, dass der oder die Täter offenbar eine Terrassentür an der Rückseite des Gebäudes ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:42

    POL-SU: Fahranfänger bekifft unterwegs / Führerschein sichergestellt

    Siegburg (ots) - Am Donnerstag (12. Februar) führten Polizisten in Siegburg an der Scharnhorststraße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei hielten sie auch einen Golf an, dessen Fahrer sogleich wegen verlangsamter Reaktionen auffiel. Da auch die Pupillen des 19 Jahre alten Ruppichterothers zudem vergrößert erschienen, fragten die Beamten nach vorherigem ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:40

    POL-SU: Gerade gekauftes Handy geklaut

    Sankt Augustin (ots) - Am Donnerstag (12. Februar) wurde einer Frau in Sankt Augustin ihr Handy geklaut, dass sie erst etwa 30 Minuten vorher gekauft hatte. Die 29 Jahre alte Neunkirchen-Seelscheiderin gab den hinzugerufenen Polizisten gegenüber an, dass sie in einem Geschäft in der ersten Etage eines Einkaufszentrums an der Rathausallee ein neues Mobiltelefon für 330 Euro gekauft hatte. Im Anschluss habe sie dafür ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren