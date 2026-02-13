Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gerade gekauftes Handy geklaut

Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstag (12. Februar) wurde einer Frau in Sankt Augustin ihr Handy geklaut, dass sie erst etwa 30 Minuten vorher gekauft hatte. Die 29 Jahre alte Neunkirchen-Seelscheiderin gab den hinzugerufenen Polizisten gegenüber an, dass sie in einem Geschäft in der ersten Etage eines Einkaufszentrums an der Rathausallee ein neues Mobiltelefon für 330 Euro gekauft hatte. Im Anschluss habe sie dafür noch eine neue Hülle an einem Verkaufsstand erworben. Anschließend habe sie ein Lebensmittelgeschäft im Erdgeschoss des Einkaufskomplexes aufgesucht. Handy und Hülle habe sie in einer weißen Tüte an den Griff eines Einkaufswagens gehängt und ihren Einkauf getätigt. Nach der Rückgabe des Einkaufswagens um kurz nach 13:00 Uhr sei die 29-Jährige zum Parkticketautomaten gegangen und habe dort bemerkt, dass sie die Tüte am Einkaufswagen hängend vergessen hatte. Sie eilte umgehend dorthin zurück. Handy und Hülle waren verschwunden. Die hinzugerufenen Polizisten konnten einen Zeugen ausfindig machen, der eine mutmaßliche Diebin des Mobiltelefons beschreiben konnte: Die Frau war zwischen 35 und 45 Jahre alt und hatte eine schlanke bis normale Statur. Das blonde, mittellange Haar war mit einem dickeren, blauen Band zu einem Zopf gebunden. Sie trug eine dunkle, vermutlich schwarze Hose, eine graue Jacke, einen dunklen Pullover mit Kapuze, schwarze Turnschuhe und eine schwarze Umhängetasche. Es konnte beobachtet werden, wie die Frau selbst einen Einkaufswagen zurückbrachte, dabei die Tüte am anderen Einkaufswagen sah, diese an sich nahm und hineinschaute, um sie anschließend einzustecken. Die Verdächtige war in Begleitung einer weiteren Frau, die wie folgt beschrieben wurde: 30 bis 45 Jahre alt, korpulente Statur, mit schwarzen Leggins mit weißen Streifen an der Seite, einer dunkel gemusterten Jacke mit Kapuze und weißen Schuhen bekleidet. Sie trug einen kleinen, weißen Rucksack mit schwarzen Riemen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 02241 541-3321 zu melden. (Uhl)

