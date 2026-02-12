PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autos im Wert von 500.000 Euro gestohlen

Windeck (ots)

In der Nacht von Dienstag (10. Februar) auf Mittwoch (11. Februar) wurden in Windeck zwei Autos im Gesamtwert von rund 500.000 Euro gestohlen. Am Mittwochmorgen wurden Polizisten in die Albert-Schweitzer-Straße im Ortsteil Rosbach gerufen. Ein Anwohner gab an, dass von seinem Grundstück ein Mercedes-AMG und ein Mercedes-Benz gestohlen worden waren. Die Fahrzeuge haben vor seinem Einfamilienhaus gestanden und waren mittels Funkschlüssel verschlossen gewesen. Die Schlüssel befanden sich auch weiterhin im Besitz des Mannes. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten der oder die Täter durch Auftrennen des Zauns, der das Grundstück umgibt, auf selbiges. Vermutlich fingen sie dann mittels Funkverlängerung die Signale der Schlüssel ab und konnten somit die Fahrzeuge öffnen und auch starten. Durch ein Tor fuhren die Täter dann vom Grundstück und flüchteten in unbekannte Richtung. Der AMG mit dem amtlichen Kennzeichen SU-Q 8988 ist grün lackiert und hat einen Lackkratzer im Bereich der Fahrertür. Der goldfarben lackierte Benz hat das amtliche Kennzeichen SU-Q 7890. Beide Autos sind Geländefahrzeuge. Der Bestohlene konnte angeben, dass laut App der Mercedes-Benz um 02:40 Uhr und der AMG um kurz vor 04:00 Uhr gestartet wurde. Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges gesehen hat oder Hinweise zu den Tätern sowie dem Verbleib der Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3421 bei der Polizei. Die Polizei warnt vor dieser Diebstahlsart und rät dazu, das Keyless-Go-System auszuschalten, oder die Funksignale der Schlüssel entsprechend abzuschirmen. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

