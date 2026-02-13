Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunkener Autofahrer verursacht beim Ausparken Unfall

Hennef (ots)

Am Donnerstagnachmittag (12. Februar) beobachtete ein Ehepaar am Heilgenstädter Platz in Hennef, wie ein Autofahrer beim Ausparken einen Unfall verursachte. Da sie vermuteten, der Nissan-Fahrer wolle flüchten, sprachen sie ihn an. Ihr Instinkt täuschte sie nicht: Der Mann fuhr tatsächlich davon.

Die herbeigerufene Polizei entdeckte an einem geparkten Auto frische Schäden an der Stoßstange. Die Zeugen berichteten zudem, der Fahrer habe betrunken gewirkt.

Gleichzeitig fiel einer anderen Polizeistreife der flüchtige Nissan auf der Frankfurter Straße durch unsichere Fahrweise auf. Die Beamten stoppten den Wagen und kontrollierten den 28-jährigen Fahrer aus Troisdorf. Er war stark alkoholisiert; ein Alkotest ergab etwa 2 Promille. Auf der Wache entnahm man ihm eine Blutprobe und beschlagnahmte seinen Führerschein. Die Straßenverkehrsbehörde wurde informiert.

Der 28-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrerflucht verantworten. (Bi)

