Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Zeugensuche nach Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Hünxe (ots)

In der Nacht zum Freitag verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter gegen 02:27 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Lebensmittelgeschäft an der Hünxer Straße.

Mindestens drei Unbekannte drangen durch die Haupteingangstür ins Geschäft und entwendeten bisherigen Erkenntnissen zufolge eine unbekannte Anzahl an Tabakwaren.

Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Täter werden als männlich, jeweils zwischen 175 cm bis 185 cm groß und dunkel gekleidet beschrieben.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen oder auffälligen Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, geben können.

Diese werden bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen genommen.

/cd Ref. 260206-0436

