Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auto landet nach Karnevalsfeier im Graben

Lohmar (ots)

Am Donnerstag (12. Februar) wurde die Polizei gegen 20.00 Uhr zur Bundestraße 484 (B484) gerufen, da in Höhe der Ortslage Lohmar-Wahlscheid ein Auto in den Straßengraben gefahren war. Eine 40-jährige Frau aus Lohmar verlor in einer langgezogenen Rechtskurve mutmaßlich die Kontrolle über ihren Ford und geriet an den rechten Bordstein. Das Fahrzeug kam schließlich im gegenüberliegenden Straßengraben in Höhe einer Gaststätte zum Stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Die Frau gab zu, auf einer Karnevalsparty Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Die Polizei entnahm der Lohmarerin eine Blutprobe und beschlagnahmte ihren Führerschein. Ein Abschleppdienst barg und transportierte das Fahrzeug ab.

Die 40-Jährige muss sich nun wegen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss verantworten. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

