Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Hennef (ots)

In Hennef kam es am Donnerstag (12. Februar) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Bewohner hatten ihr Zuhause in der Blankenbacher Straße im Ortsteil Söven gegen 07:30 Uhr verlassen. Bei der Rückkehr gegen 19:00 Uhr bemerkte die Frau den Einbruch und alarmierte umgehend die Polizei. Diese stellte fest, dass der oder die Täter offenbar eine Terrassentür an der Rückseite des Gebäudes aufgehebelt und anschließend das Haus durchsucht hatten. Ob etwas entwendet wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und führt nun die weiteren Ermittlungen wegen Tageswohnungseinbruchs. Zeugen, die etwas Verdächtiges im Tatortbereich beobachtet haben, werden gebeten ihre Hinweise der Polizei unter 02241 541-3521 zu melden. Kostenlose Tipps und Beratungen rund um das Thema Einbruchschutz erhalten Sie von den Spezialisten des Kriminalkommissariats für Prävention. Für weitere Informationen oder Termine kontaktieren Sie 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

