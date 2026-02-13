PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahranfänger bekifft unterwegs
Führerschein sichergestellt

Siegburg (ots)

Am Donnerstag (12. Februar) führten Polizisten in Siegburg an der Scharnhorststraße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei hielten sie auch einen Golf an, dessen Fahrer sogleich wegen verlangsamter Reaktionen auffiel. Da auch die Pupillen des 19 Jahre alten Ruppichterothers zudem vergrößert erschienen, fragten die Beamten nach vorherigem Drogenkonsum. Der VW-Fahrer verneinte zunächst, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Als die Beamten einen freiwilligen Drogenschnelltest anboten, räumte der 19-Jährige ein, doch Cannabis konsumiert zu haben. Der Test reagierte positiv auf Cannabis. Dem Ruppichterother wurde im Anschluss durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein sichergestellt und ein Bericht an das Straßenverkehrsamt gefertigt. Der Golffahrer, der sich noch in der Probezeit befindet, muss sich nun wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Rauschmitteleinfluss verantworten. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

