Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 42-jähriger Radfahrer in Schwerin nach Unfall schwer verletzt

Schwerin (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagabend in Schwerin zwischen einem Pkw und einem Radfahrer wurde ein 42-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Gegen 19:35 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Unfall in Höhe der Total-Tankstelle im Schweriner Obotritenring. Eine 37-jährige Fahrzeugführerin befuhr den Obotritenring mit ihrem Mazda aus Richtung Bürgermeister-Bade-Platz kommend. Diese befand sich auf der rechten Fahrspur und bog nach rechts auf das Gelände der Total Tankstelle. Dabei übersah die 37-Jährige den 42-jährigen Radfahrer, welcher auf dem Radweg in Richtung Bürgermeister-Bade-Platz fuhr. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer schwerverletzt und von einer Rettungswagenbesatzung ins Helios-Klinikum gebracht. Der Mazda wurde bei dem Unfall derart stark beschädigt, so dass dieser anschließend nicht mehr fahrbereit war und geborgen werden musste. Polizeilich wird der Gesamtschaden auf 8.000 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme war gegen 21:00 Uhr beendet André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

