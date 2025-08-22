PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 42-jähriger Radfahrer in Schwerin nach Unfall schwer verletzt

Schwerin (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagabend in Schwerin zwischen einem Pkw 
und einem Radfahrer wurde ein 42-jähriger Radfahrer schwer verletzt.
Gegen 19:35 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Unfall in Höhe 
der Total-Tankstelle im Schweriner Obotritenring.
Eine 37-jährige Fahrzeugführerin befuhr den Obotritenring mit ihrem 
Mazda aus Richtung Bürgermeister-Bade-Platz kommend. Diese befand 
sich auf der rechten Fahrspur und bog nach rechts auf das Gelände der
Total Tankstelle. Dabei übersah die 37-Jährige den 42-jährigen 
Radfahrer, welcher auf dem Radweg in Richtung 
Bürgermeister-Bade-Platz fuhr.
Bei dem Unfall wurde der Radfahrer schwerverletzt und von einer 
Rettungswagenbesatzung ins Helios-Klinikum gebracht.
Der Mazda wurde bei dem Unfall derart stark beschädigt, so dass 
dieser anschließend nicht mehr fahrbereit war und geborgen werden 
musste.
Polizeilich wird der Gesamtschaden auf 8.000 Euro geschätzt.
Die Unfallaufnahme war gegen 21:00 Uhr beendet

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

  • 21.08.2025 – 22:44

    POL-HRO: Vier Verletzte nach Unfall in Vellahn

    Hagenow (ots) - Auf der B5 kam es heute gegen 18:10 Uhr in der Ortslage Vellahn in Höhe der Einmündung zur L 05 zu einem Verkehrsunfall bei dem insgesamt vier Fahrzeuginsassen zum Teil schwer verletzt wurden. Die 23-jährige Fahrerin eines Mazda befuhr aus der Ortslage Vellahn kommend, die Straße der Einheit in Richtung B 5, mit der Absicht, nach links auf die B 5 in Richtung Pritzier abzubiegen. An der Kreuzung musste ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 22:00

    POL-HRO: Notarztfahrzeug in Kritzmow bei Rostock verunglückt

    Rostock (ots) - Gegen 16:10 Uhr kam es heute in der Ortslage Kritzmow bei Rostock zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Notarztfahrzeug und einem Pkw. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in einem Kreuzungsbereich in der Satower Straße zum Zusammenstoß. Das Notarztfahrzeug war zum Unfallzeitpunkt mit Sonder- und Wegerechten unterwegs und fuhr in die Kreuzung bei der Ampelphase rot ein. Eine 61-jährige Mazda-Fahrerin ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 13:26

    POL-HRO: Versuchter Pkw-Diebstahl durch Minderjährige - Tatverdächtiger gestellt

    Rostock (ots) - Am 20.08.2025, gegen 22:50 Uhr, meldete ein Zeuge aus Evershagen der Polizei, dass er Sehen könne, wie Personen im Bereich des Martin-Andersen-Nexö-Rings versuchen würden, das Fahrzeug einer Carsharing-Firma zu entwenden. Die umgehend eingesetzten Polizeikräfte konnten das betreffende Fahrzeug wenig später im Nahbereich der Knud-Rasmussen-Straße ...

    mehr
