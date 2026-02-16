Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Von Straße abgekommen - Fahrzeugführer verletzt

Troisdorf (ots)

Am Sonntagabend (15. Februar) ereignete sich auf der "Alte Kölner Straße" (Landesstraße 84) in Troisdorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Mann aus Siegburg verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 28-Jährige gegen 22:00 Uhr mit einem BMW die "Alte Kölner Straße" aus Richtung Troisdorf-Altenrath kommend in Fahrtrichtung Köln. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der schneeglatten Fahrbahn ab und geriet in die angrenzende Böschung.

Der Fahrzeugführer wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell