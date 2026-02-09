Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Auseinandersetzung im Zug++Alkoholisierter Fahrer kollidiert mit Zaun+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Auseinandersetzung im Zug+ Langwedel. Am Sonntagabend, gegen 19.45 Uhr, kam es in deinem Zug auf dem Weg nach Bremen in Höhe Etelsen zu einer Auseinandersetzung, bei der beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen soll es während der Fahrt zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem 47-Jährigen und einem 22-Jährigen gekommen sein, da der 47-Jährige trotz Aufforderung den 22-Jährigen und dessen ebenfalls 22-jährige Freundin nicht in Ruhe gelassen hätte.

Die verbale Auseinandersetzung entwickelte sich anschließend zu einer körperlichen, in deren Verlauf beide Männer leichte Verletzungen erlitten. Der Zug hielt daraufhin am Bahnhof in Etelsen, wo die Beteiligten bis zum Eintreffen der Polizei voneinander getrennt werden konnten.

Die Beteiligten wurden vom Rettungsdienst versorgt und kamen anschließend in ein Krankenhaus. Der 47-Jährige wurde im Anschluss vorläufig festgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dessen Hintergründe machen können, sich unter der Telefonnummer 04231-8060 bei der Polizei Verden zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Alkoholisierter Fahrer kollidiert mit Zaun+ Lilienthal. Am Sonntagnachmittag befuhr ein 53 Jahre alter Fahrer eines Skoda die Straße Hilligenwarf und bog nach rechts in die Straße Am Wolfsberg ab. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr gegen einen Zaun. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell