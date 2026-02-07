Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 07.02.2026

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden, Einbruch in Einfamilienhaus: Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 28.01. und dem 06.02. in der Kolbergstraße durch Gewalteinwirkung gegen eine Hauseingangstür Zutritt zu einem Haus. Bemerkt worden war die Tat durch einen Briefzusteller, dem die offenstehende Tür des Reihenendhauses aufgefallen war. Hinweise bitte an die Polizei Verden unter der Rufnummer: 04231/806-215

Bereich Achim

Keine presserelevanten Sachverhalte

Bereich Osterholz

Keine presserelevanten Sachverhalte

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Sachverhalte

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell