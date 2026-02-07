Polizeiinspektion Verden / Osterholz
POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 07.02.2026
PI Verden/Osterholz (ots)
Bereich Verden
Verden, Einbruch in Einfamilienhaus: Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 28.01. und dem 06.02. in der Kolbergstraße durch Gewalteinwirkung gegen eine Hauseingangstür Zutritt zu einem Haus. Bemerkt worden war die Tat durch einen Briefzusteller, dem die offenstehende Tür des Reihenendhauses aufgefallen war. Hinweise bitte an die Polizei Verden unter der Rufnummer: 04231/806-215
Bereich Achim
Keine presserelevanten Sachverhalte
Bereich Osterholz
Keine presserelevanten Sachverhalte
Bereich Autobahnpolizei Langwedel
Keine presserelevanten Sachverhalte
