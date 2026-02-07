PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 07.02.2026

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden, Einbruch in Einfamilienhaus: Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 28.01. und dem 06.02. in der Kolbergstraße durch Gewalteinwirkung gegen eine Hauseingangstür Zutritt zu einem Haus. Bemerkt worden war die Tat durch einen Briefzusteller, dem die offenstehende Tür des Reihenendhauses aufgefallen war. Hinweise bitte an die Polizei Verden unter der Rufnummer: 04231/806-215

Bereich Achim

Keine presserelevanten Sachverhalte

Bereich Osterholz

Keine presserelevanten Sachverhalte

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Sachverhalte

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
- Wache -

Telefon: 04231/806-212
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 09:01

    POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 06.02.2026

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Diebe stehlen Kabel+ Verden. In der Zeit von Mittwoch, 18.20 Uhr, und Donnerstag, 04.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Betriebsgelände in der Max-Planck-Straße. Sie entwendeten mehrere Kabel und flohen anschließend unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 09:50

    POL-VER: +Brand eines Reetdachhauses++Fahrerin bei Unfall verletzt+

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Brand eines Reetdachhauses+ Ottersberg. Am Mittwoch, gegen 17.15 Uhr, kam es im Kambrucher Weg im Ortsteil Quelkhorn zu einem Brand eines mit Reet gedeckten Wohnhauses. Die Bewohner bemerkten Rauch aus dem Dach in der Nähe des Schornsteins und informierten umgehend die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der ersten ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 13:45

    POL-VER: +Glatte Fahrbahn sorgt für Verkehrsunfälle+

    Landkreis Verden (ots) - Kirchlinteln/A27. Am Mittwochvormittag ereignete sich auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven, zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Transporter von der Fahrbahn abkam. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 41-jährige Fahrer des Mercedes Sprinter auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug kam daraufhin nach rechts von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren